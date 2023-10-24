130 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة مفاجئة جديدة بسعر الذهب اليوم في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر قفزة مفاجئة جديدة في تعاملات المساء، وصعد سعر الجرام 85 جنيها، مقارنة بأول التعاملات المسائية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع حتى أول تعاملات مساء 45 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل مجموع الزيادة 130 جنيها اليوم.

وأرجع نجيب زيادة الأسعار بشكل أساسي خلال تعاملات اليوم إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية لتجارة العملة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1733 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2229 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2600 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 20800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1973 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بتعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 0.59 سنتا بنسبة 0.03% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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