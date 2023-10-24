ارتفعت 8%.. "جيه إل إل": سعر الغرف الفندقية في القاهرة وصل لـ 95 دولارا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدرت شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، "جيه إل إل"، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023.

ويشير التقرير إلى أن قطاع الضيافة في القاهرة واصل تحقيق معدلات إشغال قوية في الربع الثالث من العام الجاري، إذ ارتفعت معدلات الإشغال في أغسطس 2023 إلى 68%، مقارنة بنسبة 61% خلال نفس الفترة من العام الماضي، علماً بأنه من المتوقع أن تصل أعداد السائحين الذين استقبلتهم مصر في عام 2023 إلى 15 مليون زائر بحلول نهاية العام.

وخلال الربع الثالث من العام، ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة ارتفاعاً كبيراً بنحو 8%، لتصل إلى حوالي 95 دولاراً أمريكياً على الرغم من انخفاض متوسط أسعار الغرف اليومية في القاهرة انخفاضاً طفيفاً بواقع 3% (مقارنةً بالعام الماضي) ليصل إلى 144 دولاراً أمريكياً خلال الفترة من بداية عام 2023 حتى شهر أغسطس.

ومن المتوقع أن تنجح القاهرة في عام 2023 في استقبال أعداد من السياح تفوق مستويات عام 2022 والبالغة 11.7 مليون زائر ومستويات عام ما قبل الجائحة والبالغة 13.1 مليون زائر. وشهد عام 2023 أيضاً قيام كبار المطورين والمشغلين بترجمة اهتمامهم بالعاصمة القاهرة وجمهورية مصر العربية إلى مشاريع جديدة على أرض الواقع، مما يعزز مرونة قطاع الضيافة. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الشراكة بين شركة سوديك للتطوير العقاري وشركة نوبو للضيافة، والتي تهدف إلى افتتاح فندق ووحدات نوبو الفندقية في غرب القاهرة. وقد أعلنت مجموعة هيلتون عن تعاونها مع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري لإنشاء فندقين جديدين في القاهرة، وهما فندق دوبل تري باي هيلتون في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو وفندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون، واللذان من المتوقع تشغيلهما في عامي 2026 و2028 على الترتيب.

وأكد التقرير أنه على الرغم من استقرار مخزون السوق من الغرف الفندقية في العاصمة عند حوالي 28 ألف غرفة على خلفية عدم افتتاح أي فنادق جديدة للربع الثالث على التوالي، من المتوقع أن يتم تشغيل نحو 600 غرفة إضافية خلال الربع الأخير من عام 2023.