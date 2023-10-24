شكرا لقرائتكم خبر عن حزب شباب مصر يهاجم بيانًا لأحد الأحزاب: الوطن يمر بمنعطف تاريخي وتوقيته غير موفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف السيد العادلي، رئيس حزب شباب مصر، بيان أحد الأحزاب، بأنه بيان في منتهي الخطورة، وله مغزي خاصة في مثل هذا التوقيت العصيب الذي تمر به الدولة المصرية والمنطقة العربية والشرق الاوسط كله.

وأوضح رئيس حزب شباب مصر، خلال تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن هذا الحزب ورئيسه، اعتادوا علي إصدار مثل هذه البيانات في توقيتات غير موفقة، مؤكدا أنه من الأولى أن يطالب هذا الحزب بتشكيل حكومة لإدارة الأزمة الراهنة، خاصة أن الوطن يمر بمنعطف تاريخي، لأننا دولة تمثل حجر الزاويا ضد أحلام واطماع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية.

واستنكر، بيان الحزب، قائلا:" كان من المفترض أن يطالب بضرورة تكثيف الجهود المصرية والالتفاف الشعبي في مثل هذه الظروف الاستثنائية، التى ينشغل بها الرأي العام عن الهدف الأكبر، وهو عمليات الابادة الجماعية التي يتعرض لها إخواننا في غزة، ومحاولات الكيان الصهيوني فرض سياسة الأمر الواقع عبر تهجير مواطني غزة الي سيناء".