شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب": مقترحات إسرائيل تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم عبد الكريم درويش، أن مصر صانع السلام فى منطقتها والعالم وقائد تنموى يؤمن ان تحقيق التنمية لايكون الا عبر علاقات تعاونية تتحقق بفعل إحلال السلام القائم على العدل والانصاف وفق مقررات الشرعية الدولية والمرجعيات الإقليمية، مشيرا إلي ان مقترحات إسرائيل تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء مرفوضة وأن مصر دولة ذات سيادة وحدودها خط أحمر وعلي العالم أجمع أن يعي ذلك.

وتابع كريم درويش في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مصر وتحديدا منذ عام 2014 قادت جهودا حثيثة لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى ونجحت فى وقف الاعمال القتالية والعدوانية وعدم تمددها بشكل يؤثر على استقرار المنطقة بل حشدت الجهود لإعادة اعمار ما خلفته الة الحرب من دمار .

ولفت درويش أن مصر طوال تاريخها مؤمنة بأن القضية الفلسطينية هى قضيتها المركزية، وأنها سند للشعب الفلسطينى إلا ان السنوات التسع الماضية شهدت متغيرات جديدة تتمثل فى رغبة الجانب الاسرائيلى فى تصفية القضية الفلسطينية عبر تزايد وتيرة الاستيطان الممنهجة والتهجير القسرى للاخوة الفلسطينية لينتهى حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على خطوط 4 يونيو 1976 وهو ماتم مواجهته بشكل حاسم من القيادة السياسية المصرية .

وأشار كريم درويش إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يبذل جهودا مضنية لتحريك المجتمع الدولى نحو حل القضية الفلسطينية فى إطار علاقات مصر المتوازنه والمتزنه التى ارساها سيادته فى سياسة مصر الخارجية فمصر تعمل على كافة الاتجاهات والمحاور ومع كافة القوى الدولية المعنية لحشد القوى الدولية نحو العودة لمسار السلام وفق مبدأ حل الدولتين ووفق جداول زمنية محددة .

واكد رئيس خارجية النواب أن للسلام والأمن والاستقرار الذى تبتغيه الشعوب ثمن لابد أن تدفعه لتحصل على الامن والاستقرار خاصة ان هذا الثمن يتسق مع ما أكدته الخبرات العالمية فلم يتستطع الاحتلال فى اى منطقة فى العالم أن يثنى الشعوب عن التحرر ومقاومة المغتصب مهما كلفها من تضحيات.