متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لن يدخل المزيد من البنزين إلى غزة

اكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بانه لن يدخل المزيد من البنزين إلى غزة. ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى انه ينبغي منح "الوقود الذي سرقته حماس من "الأونروا" للمستشفيات.

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