وفاة سجينين اختناقاً بعد إحراق نظارة مخفر اهدن

ادى حريق في نظارة مخفر اهدن الى وفاة سجينين كانا بداخلها.

وفي التفاصيل، انه بعد ان قامت عناصر الدفاع المدني بمعاونة عناصر المخفر والاهالي باخماد الحريق عمد عناصر الصليب الاحمر اللبناني على إسعاف سجينين يعانيان من حالة اختناق، حيث تم نقلهما الى المستشفيات ما لبثا ان فارقا الحياة.

وقد افادت المعلومات الاولية ان السجينين هما من افتعلا الحريق فيما التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات.