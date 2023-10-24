اعلام اسرائيلي: الحوثيون أطلقوا على اسرائيل صواريخ برؤوس حربية تزن ما مجموعه 1.6 طن بالاضافة الى طائرات مسيرة انتحارية

افادت وسائل إعلام إسرائيلية بان هجوم أنصار الله على اسرائيل الذي تم اعتراضه كان أكبر بكثير مما يدركه الجمهور، فقد أطلقوا صواريخ برؤوس حربية تزن ما مجموعه 1.6 طن".

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية الى انه إضافة إلى الصواريخ، أطلق أنصار الله 15 طائرة مسيّرة انتحارية يحمل كل منها رأساً حربياً وزنه نحو 40 كلغ.

وفي السياق، نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين بان "الحوثيين أطلقوا الخميس الماضي خمسة صواريخ كروز ونحو 30 مسيرة باتجاه اسرائيل، في هجوم كان أكبر مما وصفه البنتاغون".