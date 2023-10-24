وجه وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، "للضغط على حكومة العدو الإسرائيلي من أجل العمل على تحييد المدارس في لبنان عن القصف والعمليات العسكرية".
وشجب الحلبي تعرض المدرسة الرسمية في عيتا الشعب للقصف الإسرائيلي، وهي فارغة من المتعلمين، مؤكدا أن "المدارس الرسمية والخاصة هي مبان مخصصة للتدريس، ويمكن أن يتم استخدامها في حالات الطوارئ لاستقبال الأهالي أو للأعمال الإغاثية والإنسانية".
وأكد الحلبي أن "المدارس الجديدة والمرممة والمجهزة، ستعاود إستقبال المتعلمين فور عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية الجنوبية، ويجب أن تبقى على جهوزيتها من دون أية أضرار ".
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبي لغوتيريس بعد قصف مدرسة عيتا الرسمية: للضغط على اسرائيل لتحييد المدارس في لبنان عن القصف والعمليات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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