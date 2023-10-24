البيت الأبيض: بايدن وولي عهد السعودية أكدا أهمية العمل من أجل سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين

اعلن البيت الأبيض بان الرئيس الاميركي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم، ولفت الى ان بايدن وولي العهد السعودي اتفقا على الحفاظ على تنسيق مباشر وثيق وعبر فريقيهما خلال الفترة القادمة.
وذكر البيت الابيض بان الرئيس الاميركي وولي عهد السعودية أكدا أهمية العمل من أجل سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين فور انحسار الأزمة.
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