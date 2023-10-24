البنتاغون: الهدف من نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط ليس توسيع النزاع وإنما توجيه رسالة ردع

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" بان "الهدف من نشر وحدات عسكرية في الشرق الأوسط ليس توسيع النزاع وإنما توجيه رسالة ردع"، واكد بانه "لن نتردد في حماية مواطنينا إذا تعرضوا لتهديدات أثناء قيامهم بمهام تتعلق بأمننا القومي".

واشار البنتاغون الى ان وزير الدفاع الاميركي يتواصل بشكل شبه يومي مع نظيره الإسرائيلي حول الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية. واوضح بان الجيش الإسرائيلي مسؤول عن قراراته ونحن موجودون هناك فقط للمشورة.

واوضح البنتاغون بان الهجمات ضد قواعدنا في العراق وسوريا مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، ونرى احتمالية للتصعيد ضدنا في المنطقة، ويحق لنا حماية أنفسنا وحماية مصالحنا الأمنية ضد أي هجمات.

وذكر البنتاغون بان إسرائيل طلبت معدات وصواريخ وقنابل عالية الدقة، ونواصل في التشديد على أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين، ونحن لا نرغب في توسيع الصراع الحالي في غزة إقليميا وأرسلنا وحدة عسكرية جديدة للمنطقة لسرعة الاستجابة.