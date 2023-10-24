يزبك: المجازر في غزة سوف تولد نصًرا ونحن نعمل بكل مجهودنا من أجل الدفاع عن شعبنا الفلسطيني

رأى رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، خلال تشييع أحد عناصر "حزب الله" في بلدة النبي عثمان، أن "هذه المجازر في غزة سوف تولد نصًرا، ونحن نعمل بكل مجهودنا من أجل الدفاع عن شعبنا الفلسطيني وعن قضيتنا الأم تحرير فلسطين".

ولفت يزبك، الى أنهم "يخططون وينفذون لكننا بالمرصاد لمواجهة هؤلاء، وإننا على يقين أننا سننتصر".

وشارك في مراسم التشييع مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، ونائبه فيصل شكر، رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، والنائبين ملحم الحجيري وإيهاب حمادة، الوزير السابق حمد حسن، الشيخ عمر يحي ممثلًا دار الفتوى، لفيف من علماء الدين، وحشد من الفعاليات، وجماهير شعبية حاشدة.