تحدثت عن حسن تعامل «القسـ ـام».. نجل الأسيرة الإسرائيلية: عبرت عن رأيها دون إجبار

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد ابن الأسيرة الإسرائيلية، التي أطلقت "كتائب عز الدين القسام" سراحها أمس، الإثنين، إن تحرير والدته لا يعني أنها أصبحت ملكا لإسرائيل.

وقال، في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية، إن " تحرير والدتي لا يعني أنها أصبحت ملكا للدولة لتقف مع أو ضد أي أجندة للحكومة".

وأضاف ابن الأسيرة الإسرائيلية المُطلق سراحها: "والدتي لم تقل كلمة واحدة أجبرت عليها، وقد عبرت عن رأيها دون إجبار من أي جهة".

وأمس الإثنين، أطلقت كتائب القسام سراح رهينتين إسرائيليتين عبر وساطة مصرية، قائلة إن المحتجزتين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز" أفرج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة.

ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو للحظة إطلاق سراح المحتجزين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتس" لدواع إنسانية ومرضية، وفيها تظهر إحدى الأسيرتين وهي تقول لمندوب الصليب الأحمر: "انتظر"، لتقوم بعدها بمصافحة أحد عناصر كتائب "القسام".

واليوم الثلاثاء، قالت الأسيرة الإسرائيلية يوخفد ليفشيتس في تصريحات لوسائل إعلام عبرية "إنها تلقت معاملة جيدة خلال احتجازها أكثر من أسبوعين في قطاع غزة، موضحة أن طبيبًا كان يزورها هي ورفاقها كل يومين أو ثلاثة أيام، كما أنهم كانوا يهتمون بنظافة المكان حولهم".

وتابعت ليفشيتس: "عندما وصلنا إلى مكان الاحتجاز أخبرونا بأنهم يتبعون تعاليم القرآن، ولن يؤذوننا".

وأضافت: "أكلنا من نفس الطعام الذي يأكلون منه، وعاملونا بطريقة لطيفة واستجابوا لجميع احتياجاتنا. وكانوا ودودين جدًا معنا".