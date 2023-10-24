بسبب غــ ــزة.. تلاسن بين أمين عام الأمم المتحدة ووزير الخارجية الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، عن "الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي" في قطاع غزة، داعيا إلى وقف إطلاق النار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأضاف غوتيريش: "في لحظة حاسمة مثل هذه، من المهم أن يكون واضحا أن للحرب قواعد، بدءا بالمبدأ الأساسي المتمثل في احترام وحماية المدنيين".

وتابع: "من المهم أن ندرك أيضا أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ. لقد تعرض الشعب الفلسطيني لـ 56 عاما من الاحتلال الخانق".

وواصل الأمين العام للأمم المتحدة: "لكن مظالم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبرر الهجمات المروعة التي تشنها حماس. وهذه الهجمات المروعة لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ولم يرق تصريح غوتيريش لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي توجه لغوتيريش متسائلا: "السيد. الأمين العام، في أي عالم تعيش؟".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي وهو يرفع صور مزعومة لأطفال اختطفتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر الجاري: “بالتأكيد هذا ليس عالمنا.. كيف يمكنك الموافقة على وقف إطلاق النار عندما أقسم شخص ما على قتل وتدمير وجودك؟".

وأضاف كوهين أن هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري: "أسوأ من جرائم داعش"، متابعا: "العالم المتحضر يجب أن يقف خلفنا لهزيمة حماس كما اتحد لهزيمة داعش، وأوجه رسالة للعالم أن الغرب هو الهدف التالي لحماس بعدنا".

ودعا كوهين إلى الإفراج الفوري عن الرهائن في غزة، مضيفاً: "الحرب في غزة فُرضت علينا وسننتصر في النهاية"، مشيرا إلى أن "حزب الله يستهدف مواطنينا".

وانضم إلى كوهين، المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، حيث وصف خطاب غوتيريش بأنه "صادم".

وعبر حسابه الخاص بموقع "إكس"، كتب إردان تدوينة قال فيها: "تصريحه (غوتيريش) بأن هجمات حماس لم تحدث من فراغ يعبر عن تفاهم مع الإرهاب والقتل".

وتابع إردان: "إنه لأمر محزن حقا أن رئيس المنظمة التي ظهرت بعد المحرقة يحمل مثل هذه الآراء الفظيعة" وفقا لقوله.

ولليوم الثامن عشر على التوالي، تواصل إسرائيل قصفها الغاشم والعنيف على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص.