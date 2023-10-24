شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: إمدادات المساعدات لغزة لا تصل بالسرعة الكافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن المساعدة لا تصل إلى غزة «بالسرعة الكافية»، فيما تواصل إسرائيل قصف القطاع بعد الهجمات التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

ورداً على سؤال لصحفي خلال حفل تسليم أوسمة في البيت الأبيض، بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قال بايدن: «ليس بالسرعة الكافية».

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إنه يجب بحث هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة، لافتاً إلى أن واشنطن تعمل مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة لوضع آليات تتيح وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة.

وحث بلينكن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على استخدام تأثيرها ونفوذها لتأمين الإفراج الفوري غير المشروط عن الرهائن، لافتاً إلى أن من بين قتلى هجوم «حماس» 33 أمريكياً على الأقل.

كما حث بلينكن الدول الأعضاء على إرسال رسالة موحدة لمنع الآخرين من فتح جبهة أخرى للصراع، قائلاً: «لا تسكبوا الزيت على النار».

وتابع أنه سيعمل مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي لمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، عندما يجتمعان في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال: «ينبغي مضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين»

ومن المقرر أن يصل وانغ إلى واشنطن الخميس، وسط تصاعد التوتر بعد هجمات حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.