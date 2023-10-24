شكرا لقرائتكم خبر السجن 5 سنوات لـ«صندوق الإخوان الأسود» بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن 5 سنوات مع النفاذ العاجل بحق رفيق عبدالسلام، وزير الخارجية الأسبق وصهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والملقب بـ«الصندوق الأسود» لإخوان تونس.

وقالت مصادر قضائية تونسية «إن هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت الحكم في قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي ضد عبدالسلام، ويتعلق ملف القضية بتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى في تدوينة نشرها بتاريخ 1 فبراير 2022 أن الدولة استعملت مدخرات حرفاء البريد لدفع أجور الموظفين بسبب شح السيولة المالية.

وزعم عبدالسلام أن تلك المرة الأولى التي تستدين فيها الدولة هذا المبلغ الهائل (700 مليون دينار) من مصلحة البريد لدفع رواتب الموظفين»، مضيفا أن هذا المبلغ تم سحبه من مدخرات المواطنين؛ لأن كل ما يملكه البريد من أموال هي ملك للمودعين، لا غير».

وأضيفت القضية لجريمة أخرى تتعلق بالتمويلات الخارجية لحركة النهضة، باعتبار أن رفيق عبدالسلام مكلف بالعلاقات الخارجية صلب الحركة، وتم إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وسبق أن أحال القطب القضائي المالي راشد الغنوشي وصهره للمحاكمة بتهم قبول أموال من الخارج مجهولة المصدر وتلقي تمويل أجنبي على خلفية الكشف عن عقود «لوبينج» أبرمتها حركة النهضة مع جهات أجنبية بمناسبة انتخابات سنة 2019.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة «تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار».

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة «شبهة تمويل أجنبي» بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

ويعتبر سياسيون تونسيون، أن عبدالسلام هو «الصندوق الأسود» في مملكة «المال والإرهاب» لإخوان تونس، وهو عضو مكتب النهضة السياسي، ووزير خارجية تونس في حكومة الترويكا الأولى من 2012 إلى 2014.

من يكون الصندوق الأسود لإخوان تونس؟