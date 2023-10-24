تدخلات سعودية عاجلة تخفف كارثة اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بأن تدخلات سعودية عاجلة أسهمت في تخفيف كارثة اليمن من أثار إعصار تيج، الذي يضرب المحافظات الشرقية خلال العاصفة المدارية.

وقال: «لطالما كانوا في موعدهم إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف، وهي مناسبة لدعوة كل الفاعلين الإقليميين والدوليين، والقطاع الخاص الوطني للتخفيف من وطأة الكارثة».

وأشار في تغريدة على موقع «إكس»: «في هذه الأيام العصيبة التي دخلت فيها محافظة المهرة ضمن تأثيرات إعصار مداري جديد، نسأل الله أن يجنب أهلنا في هذه المحافظة الطيبة، وباقي المحافظات الشرقية المعطاءة، كل سوء ومكروه، مجددين التزام الدولة بتحمل مسؤولياتها في إغاثة المنكوبين، وتحسين استجاباتها للكوارث الطبيعية».

وشهدت مدينة المكلا بداية تأثير إعصار تيج الذي يضرب حضرموت، في ظل تساقط أمطار متوسطة على جبال فلك بساحل حضرموت، وسط توقعات بتعرض المدينة لإعصار تيج الذي ضرب سقطرى والمهرة.

وتتواصل الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح الشديدة في محافظة المهرة، تأثرا بإعصار تيج مخلفة ضحايا وأضرار مادية كبيرة وظروف إنسانية، وصفها الهلال الأحمر اليمني بـ»الصعبة».

وقال مصدر محلي، إن الإعصار المستمر منذ يومين تسبب في حالة وفاة على الأقل، وأضرار كبيرة في الممتلكات وغرق محلات تجارية وعشرات المركبات، وتضرر عشرات المنازل، منها تهدم جدران وأسطح 10 منازل في مديرية حصوين.

وأعلنت السلطات المحلية بالمهرة، شرق اليمن، مديرية حصوين «منكوبة» ومعزولة عن العالم الخارجي، وأطلقت نداء استغاثة للجهات الحكومية والإغاثية لإنقاذ الأهالي، وحسب المصدر فإن الإعصار تسبب في تجريف أراض زراعية، وتدمير الممتلكات الخاصة، وتضرر الطرق وانقطاع شبكة الاتصالات والكهرباء في المديرية ذاتها.

وتسبب الإعصار في نزوح آلاف الأسر إلى مراكز الإيواء، ومنازل الأقارب في المناطق الأكثر أمنا، ووفقا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، فإن تسجيل أكثر من 1352 أسرة نازحة، يمثلون أكثر من 7 آلاف شخص في حصيلة أولية.

وأشارت إلى أنها أقامت 45 مركز إيواء، محذرة من أن النازحين قد يصلون إلى 20 ألف أسرة.

وأعلن الهلال الأحمر اليمني بمحافظة المهرة، أنه يواصل إجلاء الأسر المتضررة من إعصار تيج وسط ظروف صعبة، وقال عبر بيان «في هذه الظروف الصعبة ووسط هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، عمل متطوعونا في الميدان مع قوات الجيش والأمن وعمليات الصحة، لإجلاء الأسر إلى مراكز الإيواء».

وفي السياق، أعلن مدير عام مديرية حصوين بمحافظة المهرة، الشيخ ياسر الأسد، المديرية منكوبة، موجها نداء استغاثة لإنقاذ المواطنين.

وقال في تصريح صحفي، إن إمكانات الطوارئ شحيحة، وتكاد تكون معدومة في تقديم المساعدة، ونقل الأسر إلى مناطق آمنة، مشيرا إلى أن سقوط أبراج الاتصالات تسبب في صعوبة التواصل.

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