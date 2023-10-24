فرقاء السودان يعودون إلى منبر مفاوضات جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعود الفرقاء المتحاربون في السودان إلى طاولة المفاوضات في جدة غدا الخميس، وسط آمال عريضة بأن تسهم الوساطة السعودية الأمريكية في الوصول إلى وقف نهائي للحرب والتوصل إلى سلام شامل.

وأعلن نائب قائد الجيش السوداني شمس الدين كباشي، أن القوات المسلحة تلقت دعوة للعودة إلى منبر جدة يوم الخميس المقبل، فيما أشارت قوات الدعم السريع إلى حصولها على دعوة مماثلة.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، على أن الجولة المقبلة من منبر جدة التفاوضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ستعني فقط بتنفيذ ما اتفق عليه سابقا في المنبر، وقال في حوار مع «وكالة أنباء العالم العربي» «هي جولة تخص تنفيذ ما اتفق عليه (من قبل) في جدة.. ليست هناك أجندة جديدة في منبر جدة بل هو بند واحد، وهو تنفيذ ما اتفق عليه».

وبينما أكد عقار أن المفاوضات «أصلا قائمة»، فقد شدد على أن ما سيحدث هو مجرد «استئناف» لها، لفت القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول إلى فشل اجتماع أديس أبابا بوقف حرب أو تحقيق أي خطوات نحو التحول ديمقراطي، كون الجبهة المدنية المعنية لا تمثل سوى معادلة تضم قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي في غياب حزب البعث، لكن بإضافة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.

وتابع على منصة إكس «كل هذه المجموعة كان متاحا لها المضي بالتحول الديمقراطي وتجنيب البلاد الانزلاق للحرب بمجهود وتنازل بسيطين، وهي كانت في السلطة وفي داخل السودان، لكنها أضاعته بالمكر والتعصب والانتصار للنفس».