ميقاتي: خيارنا السلام في مواجهة انتهاكات وبطش إسرائيل

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ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي قوله خلال جولة مفاجئة في الجنوب: «نطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، ونحن نرى بأم العين إجرامها وبطشها، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية».
وأضاف: «خيارنا هو السلام وثقافتنا هي ثقافة سلام، ترتكز على الحق والعدالة والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة»، مؤكدا أن «الجيش ركن البنيان الوطني، وإليه تشخص العيون في الداخل والخارج».
وقال ميقاتي: «أتينا إلى جنوبنا الحبيب، الذي يدفع اليوم، كما دفع دوما، ضريبة دفاعه عن كامل أراضي الوطن، بوجه كيان غاصب لا يعرف الرحمة، لنؤكد احترام لبنان، هذا البلد المحب للسلام، لكل قرارات الشرعية الدوليّة، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701».
وشدد على: «أن منطق القوة في وجه الحق المتبع اليوم لا يستقيم كل الأوقات، والمطلوب العودة إلى منطق قوة الحق وفق ميثاق الأمم المتحدة، وشرعية حقوق الإنسان».
وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره العميق «لتضحيات الجيش دفاعا عن لبنان، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة عند الحدود الجنوبية».
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