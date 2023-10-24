شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي: خيارنا السلام في مواجهة انتهاكات وبطش إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، المطالبة بوقف إطلاق النار في فلسطين، و«وقف الجرائم الإسرائيلية».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي قوله خلال جولة مفاجئة في الجنوب: «نطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، ونحن نرى بأم العين إجرامها وبطشها، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق الدولية».

وأضاف: «خيارنا هو السلام وثقافتنا هي ثقافة سلام، ترتكز على الحق والعدالة والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة»، مؤكدا أن «الجيش ركن البنيان الوطني، وإليه تشخص العيون في الداخل والخارج».

وقال ميقاتي: «أتينا إلى جنوبنا الحبيب، الذي يدفع اليوم، كما دفع دوما، ضريبة دفاعه عن كامل أراضي الوطن، بوجه كيان غاصب لا يعرف الرحمة، لنؤكد احترام لبنان، هذا البلد المحب للسلام، لكل قرارات الشرعية الدوليّة، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701».

وشدد على: «أن منطق القوة في وجه الحق المتبع اليوم لا يستقيم كل الأوقات، والمطلوب العودة إلى منطق قوة الحق وفق ميثاق الأمم المتحدة، وشرعية حقوق الإنسان».

وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره العميق «لتضحيات الجيش دفاعا عن لبنان، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة عند الحدود الجنوبية».