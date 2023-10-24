استهداف قاعدتين أمريكيتين في سوريا

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وجاء في البيان «استهدفت المقاومة في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي، في سوريا، هما حقل العمر والشدادي، بواسطة طائرات مسيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر».
وتتواجد قوات أمريكية في تلك القاعدة المستهدفة تحت ذريعة «تدريب قوات كجزء من حملة أوسع ضد تنظيم داعش».
ويأتي الهجوم في أعقاب قصف مماثل بطائرات مسيرة خلال الأيام القليلة الماضية، ضد قواعد للولايات المتحدة والتحالف في العراق في ظل احتدام الوضع.
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