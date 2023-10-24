1800 سلة وحقيبة سعودية للمتضررين من فيضانات باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحرك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنجدة المتضررين من الفيضانات في باكستان، ووزع 965 سلة غذائية للفئات الأشد ضعفا والمتضررة، في منطقة صحبت بور بإقليم بلوشستان، استفاد منها 6.755 فردا. ووزع المركز 818 حقيبة إيوائية أمس، في منطقة واشك بإقليم بلوشستان في باكستان، استفاد منها 5.726 فردا، ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، في مختلف الدول ذات الاحتياج حول العالم دون تمييز.

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