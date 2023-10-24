رسميا.. 3 مرشحين ينافسون السيسي على رئاسة مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية برئاسة المستشار حازم بدوي، موافقتها على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 المقدمة من كل من المرشحين: عبد الفتاح السيسي، ومحمد فريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر. وقالت في بيان «خلصت لجنة فحص طلبات الترشح في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب المصري».

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