شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يوجه انتقادات لاذعة للمحتل الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش انتقادات لاذعة للمحتل الإسرائيلي بسبب استمرار عدوانه على قطاع غزة.

وقال أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية بمشاركة أعضاء المجلس الـ15 وأكثر من 90 متحدثاً في نيويورك اليوم "إن الشعب الفلسطيني خضع على مدى 56 عاماً للاحتلال الخانق".

عنف الاحتلال

وتابع جوتيريش: "الفلسطينيون رأوا أرضهم تلتهمها المستوطنات ويعمها العنف، واقتصادهم يخنق، وشعبهم يشرد، ومنازلهم تهدم، وآمالهم في حل سياسي لمعاناتهم تتلاشى".

وأضاف "أن حماية المدنيين لا تعني إصدار الأوامر لأكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم والاتجاه جنوباً، حيث لا يوجد مأوى ولا غذاء ولا مياه ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه".

انتهاك القانون الإنساني

وأعرب عن بالغ قلقه العميق جراء الانتهاك الواضح للقانون الإنساني الدولي الذي نشهده في غزة، ولا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

ووصف جوتيريش خلال جلسة مجلس الأمن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بأنها قطرة في بحر بالنسبة لحجم الاحتياجات الهائلة، مشدداً على ضرورة توصيل المساعدات بدون قيود.