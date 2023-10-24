زلزال قوي يضرب تايوان

ابوظبي - سيف اليزيد - هز زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر تايوان اليوم الثلاثاء، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية المركزية. ووقع زلزال الثلاثاء في الساعة 0705 صباحا بالتوقيت المحلي (2305 بتوقيت جرينتش) على عمق 7ر5 كيلومتر.

وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 120 كيلومترا شرق هوالين في شرقي تايوان. ووفقا لإدارة الأرصاد، شعر السكان في جميع أنحاء جزيرة تايوان بالزلزال.

وتم الشعور بالزلزال بقوة في مقاطعة ييلان، حيث بلغت درجة قوته 3 درجات على مقياس مكون من 7 درجات في تايوان. وتلقى السكان هناك إنذارا بالزلزال على هواتفهم المحمولة.

وكان العديد من السكان خائفين واستيقظوا من نومهم. وفي العاصمة تايبيه، استيقظ السكان أيضا جراء الهزة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة أو أضرار.

وقال مسؤولو إدارة الأرصاد اليوم الثلاثاء إن حجم الهزات الارتدادية سيكون أصغر لأن مركز الزلزال بعيد. ومع ذلك، قال المسؤولون إنه لا يمكن استبعاد حدوث هزات ارتدادية بقوة 5ر5 إلى 0ر6 في الأيام الخمسة التالية. وفي سبتمبر 1999، تعرضت جزيرة تايوان المعرضة للزلازل، والتي تقع على الحدود بين الصفيحة الأوراسية وصفيحة بحر الفلبين، لزلزال بقوة 3ر7 درجة خلف أكثر من 2400 قتيل.