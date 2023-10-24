لهجة أكثر تفاؤلا بين الصين وأمريكا

في أحدث خطوة من جانب واشنطن وبكين لإبقاء المحادثات رفيعة المستوى مفتوحة وسط علاقات ثنائية متوترة، يصل كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى الولايات المتحدة، الخميس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان لبحث مجموعة من القضايا، بما في ذلك تصادم السفن الأخير في بحر الصين الجنوبي. وقال ماو نينغ في مؤتمر صحفي، إنه يعتزم توضيح «موقف الصين ومبادئها بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة ومخاوفنا المشروعة». وإن الصين تأمل في «دفع العلاقات الثنائية بشكل مشترك إلى مسار التنمية السليمة والمستقرة»، وهو ما يعكس لهجة أكثر تفاؤلا من تلك التي سمعتها من بكين في الأسابيع الأخيرة.

تدهور العلاقات

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بسرعة منذ عام 2018 بسبب قضايا مثل اختلال التوازن التجاري، وحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية، وعسكرة بحر الصين الجنوبي، والضغط المتزايد على جزيرة تايوان والوباء. وفي نوفمبر الماضي، التقى بايدن وشي في بالي بإندونيسيا، على هامش اجتماع مجموعة العشرين التي تضم الدول الغنية والنامية الرائدة. واتفق الجانبان على استئناف المحادثات وتشكيل مجموعات عمل حول قضايا محددة وتوسيع التبادلات الشخصية. وبالكاد تحسنت العلاقة عندما اتهمت واشنطن بكين بإطلاق بالون تجسس فوق الأراضي الأمريكية في فبراير، مما أثار احتجاجات شديدة من بكين وأدى إلى تراجع العلاقات الثنائية إلى مستوى منخفض آخر.

أكثر إيجابية

وسافر بلينكن إلى بكين في يونيو، عندما بدأت العلاقات الثنائية في التحسن. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وفدا من ستة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى الصين، في أول زيارة يقوم بها المشرعون الأمريكيون منذ عام 2019. وهذا الأسبوع، يزور حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الصين لمناقشة تغير المناخ. وقال كبار المسؤولين في الإدارة، إنه عندما يصل وانغ إلى واشنطن، سيدفع المسؤولون الأمريكيون الصين إلى أن تكون أكثر إيجابية في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ناقش بلينكن مع وانغ أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وثني الأطراف الأخرى عن الدخول في الصراع، بحسب وزارة الخارجية. وقال المسؤولون الأمريكيون إن الاصطدامات التي وقعت في نهاية الأسبوع بين السفن الفلبينية والصينية قبالة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي سيتم طرحها أيضًا في الاجتماعات مع وانغ. وردت واشنطن بتأكيد دعمها لمانيلا وانتقاد بكين بسبب «تصرفاتها الخطيرة وغير القانونية». ومع ذلك، ادعت الصين أن المياه الضحلة جزء من أراضيها واتهمت الفلبين بـ«الانتهاك الخطير للسيادة الإقليمية للصين» من خلال احتجاز سفينة بحرية هناك. وتعهدت باتخاذ «الإجراءات اللازمة» للدفاع عن سيادة الصين ومصالحها البحرية.

بينما تكافح أمريكا مع صعود الصين كقوة عالمية

الصين وأمريكا

دعا بايدن إلى إنشاء «حواجز حماية» لإدارة العلاقات الثنائية، لكن الصين رفضتها.

طالبت الولايات المتحدة بنوع مختلف من العلاقة بين القوى العظمى، حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تحترم مصالح الصين الأساسية.

قال المسؤولون الأمريكيون إنه على الرغم من أن زيارة وانغ لن تحل أي خلافات، فإنها جزء من الجهد الدبلوماسي الأمريكي نحو الاتصالات المفتوحة لتقليل المخاطر.