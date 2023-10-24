استشهاد 50 فلسطينيا خلال الساعة الأخيرة في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 50 فلسطينيا خلال الساعة الأخيرة بعد قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم الشاطئ أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، استشهاد 25 شخصا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في النصيرات وجباليا وبيت لاهيا في غزة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن ما يقرب من ثلثي المرافق الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل وسط زيادة هائلة ومميتة في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن 46 من أصل 72 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 12 من أصل 35 مستشفى، توقفت عن العمل في جميع أنحاء غزة”.

وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن نقص الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي، فضلا عن الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية، أجبر العديد من المرافق على الإغلاق.