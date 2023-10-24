الملكة رانيا العبدالله: أهل غزة يواجهون الاختيار بين التهجير والتعرض لإبادة جماعية وهذا لا يجوز

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني "إن أهل غزة يواجهون الاختيار بين التهجير والتعرض لإبادة جماعية وهذا لا يجوز.

جاء ذلك خلال لقاء مع شبكة سي إن إن، مساء الثلاثاء، حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت الملكة رانيا: إن الشعب الفلسطيني يعيش منذ فترة طولية تحت القمع ، و"هناك جدار فصل يقسم الأراضي الفلسطينية.

وأضافت الملكة لقد رأينا القصف الذي لا يميز بين الأهداف مستهدفا مستشفيات ومدارس، لافتة إلى أن "لم نر إدانة لاستهداف المدنيين في غزة مماثلة للإدانة الدولية ضد ما حصل في 7 أكتوبر".

وأوضحت : "هناك إحساس بيننا هل حياتنا أقل أهمية من حياة غيرنا ، كما لم أر حتى الآن أي مسؤول غربي يتحدث عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم".

وختمت قائلة: "ما يحدث سيخلق جيلا جديدا من المقاومة وستكون أشرس من الحالية.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 50 فلسطينيا خلال الساعة الأخيرة بعد قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم الشاطئ أدت لسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، استشهاد 25 شخصا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين في النصيرات وجباليا وبيت لاهيا في غزة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن ما يقرب من ثلثي المرافق الصحية في قطاع غزة توقفت عن العمل وسط زيادة هائلة ومميتة في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن “46 من أصل 72 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 12 من أصل 35 مستشفى، توقفت عن العمل في جميع أنحاء غزة”.

وقال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن نقص الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي، فضلا عن الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية، أجبر العديد من المرافق على الإغلاق.