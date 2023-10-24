مسؤولان أُمميان يؤكدان ضرورة إدخال الوقود إلى قطاع غزة بأسرع وقت مُمكن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم الثلاثاء ضرورة إدخال الوقود الى قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وقال المسؤول الأممي -في بيان صحفي إن المساعدات التي تم تسليمها إلى غزة حتى الآن بالكاد تحدث تأثيرًا، مُضيفًا: "نحن بحاجة إلى المزيد، الآن.

وأضاف أننا بحاجة إلى أن تذهب المساعدات إلى المدنيين المحتاجين أينما كانوا.

بدورها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستنجز -في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية- إن الوقود مهم لإيصال المساعدات الى كافة مناطق غزة.

وأضافت "لن نحصر عمليات تسليم المساعدات الإنسانية في مكان واحد، ولا نريد أن تستخدم المساعدات الإنسانية كعامل جذب لنقل الناس، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى الوقود، لتوصيل المساعدات الى جميع أنحاء غزة".

وفي سياق متصل بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المجر بيتر سيارتو جهود وقف الحرب على غزة

جاء ذلك على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول ‎الشرق الأوسط وخاصة ‎القضية الفلسطينية في ‎نيويورك، اليوم الثلاثاء.

وجرى خلال اللقاء، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة إنسانية، وبما يضمن حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية إلى ‎غزة.

وفي سياق متصل قررت الحكومة العراقية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء تخصيص، ثلاثة مليارات دينار (حوالي 2.3 مليون دولار) لدعم سكان قطاع غزة بالأدوية والأغذية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان مجلس الوزراء العراقي: "أن مجلس الوزراء أقر تخصيص وزارة المالية العراقية مبلغاً مقداره 3 مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان قطاع غزّة من الأدوية والأغذية في إطار جهود إرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار البيان إلى أن المعونات تم تخصيصها من قبل الحكومة العراقية وإرسالها لأهالي قطاع غزة بسبب ما يتعرضون له من قصف وحشي، وذلك استنادا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025).