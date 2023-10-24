وزير الخارجية الأردني ونظيره المجري يبحثان جهود وقف الحرب على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المجر بيتر سيارتو جهود وقف الحرب على غزة.

جاء ذلك على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول ‎الشرق الأوسط وخاصة ‎القضية الفلسطينية في ‎نيويورك، اليوم الثلاثاء.

وجرى خلال اللقاء، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب وما تنتجه من معاناة إنسانية، وبما يضمن حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية إلى ‎غزة.

وفي سياق متصل قررت الحكومة العراقية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء تخصيص، ثلاثة مليارات دينار (حوالي 2.3 مليون دولار) لدعم سكان قطاع غزة بالأدوية والأغذية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان مجلس الوزراء العراقي: "أن مجلس الوزراء أقر تخصيص وزارة المالية العراقية مبلغاً مقداره 3 مليارات دينار إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي من احتياطي الطوارئ لدعم سكان قطاع غزّة من الأدوية والأغذية في إطار جهود إرسال المعونات والمواد الإغاثية لقطاع غزّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار البيان إلى أن المعونات تم تخصيصها من قبل الحكومة العراقية وإرسالها لأهالي قطاع غزة بسبب ما يتعرضون له من قصف وحشي، وذلك استنادا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025).