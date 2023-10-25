رئيس الوزراء الكندي: ندعم هدنة إنسانية حتى يتسنى توصيل المساعدات لغزة

اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده تؤيد فكرة الهدنة الإنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة وتحرير الرهائن. وقال للصحفيين "هناك الكثير من المحادثات الجارية الآن حول الحاجة إلى هدنة إنسانية وأعتقد أن هذا أمر تدعمه كندا". وأضاف أن أولوية أوتاوا هي حماية المدنيين الأبرياء وإطلاق سراح الرهائن.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أميركيين إن "واشنطن نصحت إسرائيل بتأجيل الغزو البري لغزة على أمل كسب الوقت لإجراء مفاوضات بشأن الرهائن والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين".

وعند سؤال نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند عما إذا كانت كندا قد طلبت من إسرائيل أيضا التأجيل، قالت في مؤتمر صحفي "نحن نركز بالتأكيد على العمل مع جميع شركائنا في المنطقة" لمعالجة المخاوف الإنسانية لدى أوتاوا، لكنها لم تجب بشكل مباشر.