البنتاغون: القوات الأميركية هوجمت 13 مرة على الأقل في العراق وسوريا الأسبوع الماضي

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن قواتها تعرضت لأكثر من 13 هجوما في العراق وسوريا الأسبوع الماضي. واوضح المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال باتريك رايدر إن "عشر هجمات استهدفت القوات في العراق وثلاثة استهدفتها في سوريا". وذكرت تقارير إن الجيش الأميركي يتخذ مجموعة إجراءات جديدة لحماية القوات المنتشرة في الشرق الأوسط في غمرة تصاعد هجمات تشنها جماعات يشتبه أنها مدعومة من إيران.

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