وزير خارجية الأردن دعا لانهاء المعايير المزدوجة بالتعامل مع غزة: يبدو أن إسرائيل فوق القانون الدولي

اشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الى إن إسرائيل تبدو كأنها فوق القانون الدولي، وحث على إنهاء المعايير المزدوجة في التعامل مع الصراع في غزة.

وفي تصريحات بعد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم تتم خلاله الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية، اعتبر الصفدي إن المجتمع الدولي عليه التزام بإنهاء الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة.