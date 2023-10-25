اشار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الى إن إسرائيل تبدو كأنها فوق القانون الدولي، وحث على إنهاء المعايير المزدوجة في التعامل مع الصراع في غزة.
وفي تصريحات بعد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم تتم خلاله الدعوة إلى وقف الأعمال العدائية، اعتبر الصفدي إن المجتمع الدولي عليه التزام بإنهاء الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الأردن دعا لانهاء المعايير المزدوجة بالتعامل مع غزة: يبدو أن إسرائيل فوق القانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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