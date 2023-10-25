الخارجية القطرية: لدينا أمل كبير بالإفراج عن مزيد من الرهائن لدى حماس

أفادت وزارة الخارجية القطرية، أن "المفاوضين القطريين الذين يبذلون جهودا بهدف الإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة، لديهم أمل كبير بالتمكن من إطلاق سراح مزيد من المحتجزين".

وأكد المتحدث باسم الخارجية ماجد الانصاري، أن "مكتب حماس في الدوحة يتواصل بفاعلية مع عناصر الحركة في قطاع غزة بغية الإفراج عن الرهائن".

وتحدث الانصاري لوكالة "فرانس برس" عن "مزيد من الانفتاح نحو نية سياسية بين الجانبين بعد الإفراج عن الاسرائيليتين"، محذرا من "تصعيد العنف في قطاع غزة والصعوبات اللوجستية لإخراج الرهائن".

وتنشط الدبلوماسية القطرية منذ بدء عملية "طوفات الأقصى" في السابع من تشرين الأول، حيث احتجزت حماس خلالها نحو 220 رهينة من إسرائيليين وأجانب وحملة جنسية مزدوجة.

ونجحت الوساطة القطرية الى الآن في الإفراج عن أربع رهائن: أميركيتان الجمعة وإسرائيليتان الاثنين.