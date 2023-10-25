الصين تقيل وزير الدفاع ليصبح ثاني وزير بعد وزير الخارجية تطيح به في 3 أشهر

أقالت السلطات في الصين وزير دفاعها، ليصبح ثاني مسؤول كبير تطيح به خلال ثلاثة أشهر. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الجنرال لي شانغ فو، الذي غاب عن المشهد العام لمدة شهرين، أُقيل من منصبه وزيرا للدفاع وعضوا بمجلس الدولة.

وأعلنت سلطات الصين أيضا عزل تشين قانغ، الذي أُقيل من منصبه كوزير للخارجية في تموز، من عضوية مجلس الدولة.

وذكرت تلفزيون الصين المركزي أن كبار المشرعين الصينيين، ممثلين باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وافقوا على إقالة الرجلين، دون تقديم أي تفسير.

ولم يتم تسمية أي بديل للي، مما يترك البلاد بدون وزير دفاع بينما تستعد لاستضافة مسؤولين دفاعيين أجانب في منتدى بكين شيانغشان بين يومي 29 و31 تشرين الأول.

وشوهد لي (65 عاما) لآخر مرة علنا ​​في 29 آب. وذكرت معلومات أنه يخضع للتحقيق في شبهات فساد تتعلق بشراء معدات وتطوير.