"حزب الله" نعى أحد عناصره الذي سقط أثناء قيامه "بواجبه الجهادي"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله" أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي باجوق "شهيد" من بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

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