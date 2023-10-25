«أين ابنك يا رئيس الوزراء؟».. غضب بين جنود الجيش الإسرائيلي بسبب يائير نتنياهو

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب متطوعون في الجيش الإسرائيلي عن استياءهم من أوضاع الحرب مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، معتبرين أنهم "وضعوا على خط النار في حين أبناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستمتعون بأشعة الشمس على شواطئ ميامي بأمريكا".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها، فإن أكثر من 360 ألف جندي احتياطي تم استدعائهم للخدمة العسكرية، وعادوا لإسرائيل للمشاركة في الحرب على غزة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن بعض من الجنود اعتراضهم على أوضاع الحرب، مشيرين إلى أن “يائير إبن نتنياهو يستمتع بحياته على شواطئ ميامي الأمريكية، بينما نحن على خط النار”.

وأضاف الجنود، الذين رفضوا الكشف عن أسماءهم لدواعي أمنية، في حديثهم للصحيفة، أنهم تركوا عائلاتهم وأصدقائهم وأطفالهم وأعمالهم من أجل أن يستمتع أولاد رئيس الوزراء بأشعة الشمس على الشاطئ.

ويقول أحد الجنود للصحيفة: “لا توجد طريقة يمكنني من خلالها البقاء هناك والتخلي عن بلدي وشعبي في هذا الوقت الحرج أين نجل رئيس الوزراء؟ ولماذا ليس في إسرائيل؟ إنها اللحظة الأكثر وحدة بالنسبة لنا كإسرائيليين في تاريخنا الحديث ويجب أن يكون كل واحد منا هنا الآن، بما في ذلك نجل رئيس الوزراء”.

يشار إلى أن يائير نتنياهو، الذي تابع دراسته الثانوية في المسرح، أدى خدمته العسكرية الإلزامية في إسرائيل من خلال العمل ضمن وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بدلا من القيام بدور قتالي.

ويُلزم المواطنون الإسرائيليون بالخدمة في الجيش عند بلوغهم سن 18 عامًا، حيث يخدم الرجال لمدة 32 شهرًا والنساء لمدة 24 شهرًا، وفقا لموقع "أخبار الآن".

وبعد خدمتهم الأولية، يمكن استدعاء العديد من الأفراد للخدمة مجددا في وحدات الاحتياط حتى سن 40 عامًا أو أكثر، خاصة في حالة الطوارئ الوطنية، والتي يمكن خلالها نشرهم إلى جانب القوات النظامية في أوقات الصراع.

ويؤدي جنود الاحتياط هؤلاء أيضًا واجبات غير قتالية، مما يعني أن افتقار يائير إلى الخبرة في الخطوط الأمامية لم يعفه تلقائيًا من الخدمة العسكرية.