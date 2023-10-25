سامح شكري أمام مجلس الأمن: الشعب الفلسطيني لن ينزح عن أرضه ومصر لن تقبل بذلك

الشارقة - اميمة ياسر -

قال سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته التي ألقاها في مجلس الأمن، الثلاثاء، مستنكرًا، أي حق هذا الذي يسمح لصاحبه بعدم التفرقة بين «عدو» يستهدفه ومدنيين عزل فرض عليهم القدر أن يعيشوا لقرون على هذه البقعة من وطنهم، وأن يفرض حصارًا على مليونين ونصف من المدنيين يتعرضون للقتل والتجويع والتهجير قسرا.

وأضاف شكري في كلمته: "من المخزي أن يبرر البعض ما يحدث بالدفاع عن النفس، وأهل قطاع غزة يعيشون معاناة إنسانية كبيرة".

وأكد وزير الخارجية أن الشعب الفلسطيني "لن ينزح عن أرضه ولن تقبل مصر بذلك، والتصعيد الحالي يقود المنطقة إلى وضع خطير".

وواصل: "حل القضية الفلسطينية ليس بالتهجير لمناطق أخرى، ومصر حذرت مرارا من استمرار سياسات الاحتلال".

وأكد الوزير: "ما يحدث خرق فعلي للقانون الدولي الإنساني، ويجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل".

وأكمل سامح شكري: "يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، ونحذر من عواقب العجز الدولي تجاه الأزمة الحالية".