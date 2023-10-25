شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لم تدخل شاحنات مساعدات من معبر رفح إلى غزة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - رويترز

أعلنت الأمم المتحدة، أن 20 شاحنة لم تتمكن من نقل المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الثلاثاء، في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن جهود إيصال المساعدات عبر معبر رفح بأنها ليست بالسرعة الكافية.

وقالت إيري كانيكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «نأمل في إمكانية إدخال هذه المواد إلى غزة غداً». ولم تذكر سبب عدم تمكن الشاحنات من العبور إلى غزة من مصر اليوم.

وتتفاوض الولايات المتحدة مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لمحاولة وضع آلية لإيصال المساعدات إلى غزة.

وتدور مناقشات بين هذه الدول حول إجراءات تفتيش المساعدات وعمليات القصف على جانب غزة من الحدود.

وعندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عما إذا كانت المساعدات تصل إلى غزة بالسرعة المطلوبة، قال بايدن: «ليس بالسرعة الكافية».

ويعد معبر رفح بين غزة ومصر المدخل الوحيد للمساعدات من خارج إسرائيل إلى القطاع مباشرة، كما أنه المخرج الوحيد الذي لا يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية، وأكدت مصر مراراً أنها لم تغلق المعبر الذي تعرض إلى قصف إسرائيلي عدة مرات.

ومنذ بدء تسليم المساعدات السبت، عبرت 54 شاحنة إلى غزة تحمل الغذاء والدواء والمياه، وهو ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه «قطرة مساعدات في محيط من الاحتياجات».

وكانت لين هاستينجز منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أبلغت مجلس الأمن في وقت سابق بأنه من المقرر عبور 20 شاحنة اليوم. وقالت هاستينجز أمام مجلس الأمن: «بينما نتفاوض مع حكومة إسرائيل بشأن أفضل السبل لتوصيل الوقود إلى غزة لدينا 400 ألف لتر في شاحنات جاهزة للانطلاق. وهذا سيوفر الوقود لمدة يومين ونصف اليوم تقريباً».

ولم يتم تسليم أي وقود. وتشعر إسرائيل بالقلق إزاء احتمال قيام «حماس» بتحويل مسار شحنات الوقود. ووصف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم مخاوف إسرائيل بأنها مشروعة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن احتياطياتها من الوقود ستنفد خلال أيام. كما حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها الأربعاء إذا لم يتم تسليم الوقود.