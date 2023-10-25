استشهاد 131 فلسطينيا في 24 ساعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد 131 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح أمس في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف على قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن من بين الشهداء 65 فلسطينيا، استشهدوا في غارات استهدفت منازل في مدينتي رفح وخان يونس، كما استشهد 26 فلسطينيا في غارات عنيفة استهدفت 5 منازل في مخيم البريج ومدينة دير البلح وسط القطاع، كما استشهد 40 فلسطينيا في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف منازل وبنايات سكنية في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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