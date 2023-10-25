استشهاد 6 من موظفي الأونروا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عن استشهاد 6 من موظفيها في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت الأونروا في بيان لها: إن عدد موظفيها الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ18 على التوالي ارتفع إلى 35 شهيدا، محذرة من استمرار الكارثة الإنسانية في مراكز الإيواء التي أقامتها في القطاع، والتي لجأ إليها آلاف النازحين ممن فقدوا منازلهم أو الذين تتعرض مناطقهم للقصف الإسرائيلي.

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