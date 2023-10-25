انت الان تتابع خبر مسؤول إسرائيلي يدعو قطر للتدخل بشأن المحتجزين لدى حماس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوهين: "لقد طلبت من قطر، التي تمول "حماس" لأكثر من 10 سنوات، العمل على إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف أن "إسرائيل طلبت السماح للصليب الأحمر بالوصول الفوري إلى المحتجزين لدى حماس".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الاثنين، عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إنه من المحتمل أن تطلق حركة حماس سراح نحو 50 أسيرا من مزدوجي الجنسية.



وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي إنه بناء على محادثات بين الولايات المتحدة وقطر، من المحتمل أن تطلق "حماس" سراح نحو 50 مواطنا مزدوج الجنسية بشكل منفصل عن أي اتفاق أوسع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت الماضي أن عدد المحتجزين لدى حماس يبلغ 210.