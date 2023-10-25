انت الان تتابع خبر دفعة جديدة من المساعدات تدخل الى غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف الهلال الأحمر أن هذه رابع دفعة من المساعدات العاجلة تدخل القطاع منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان أن الدفعة تشمل خمس شاحنات محملة بالماء وشاحنتين محملتين بالغذاء وشاحنة محملة بالأدوية، حسبما نقلت "رويترز".



وتكثف إسرائيل قصفها لأهداف في قطاع غزة قبل غزو بري متوقع ضد حركة حماس.

وتؤدي الحرب إلى ارتفاع عدد القتلى في غزة بسرعة، وتخشى الولايات المتحدة أن يؤدي القتال إلى صراع أوسع نطاقا في المنطقة.

ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من نقص الغذاء والماء والدواء منذ أن أغلقت "إسرائيل" القطاع في أعقاب هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية في 7 أكتوبر.