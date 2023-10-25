انت الان تتابع خبر تزامناً مع جلسة مجلس الأمن.. مجزرة جديدة في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صرح الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب، اليوم الثلاثاء، مجزرة راح ضحيتها 704 مواطنين بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الأمن بخصوص الحرب في غزة.