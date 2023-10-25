انت الان تتابع خبر تزامناً مع جلسة مجلس الأمن.. مجزرة جديدة في غزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - صرح الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب، اليوم الثلاثاء، مجزرة راح ضحيتها 704 مواطنين بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الأمن بخصوص الحرب في غزة.
وقال قاسم إن "ما فعلته إسرائيل اليوم يؤكد من جديد حجم الاستهتار الإسرائيلي بكل المؤسسات الدولية وقراراتها".
وأكد أنه "يتعين على كل الأطراف اتخاذ مواقف واضحة وعملية تجاه هذه المجزرة المروعة والمفتوحة والإرهاب الإسرائيلي المتواصل".
ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى".
وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.