تقديرات دولية: 4.3 مليار دولار خسائر العاصفة «دانيال» في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

قدّر تحليل وضعته شركات عالمية لإدارة المخاطر حجم الخسائر التي تتكبدها ليبيا بسبب الفيضانات التي صاحبت العاصفة «دانيال» في الشرق بنحو 4.3 مليار دولار.

وذكرت شركة «أون»، وهي شركة أميركية - بريطانية للخدمات المهنية والاستشارات تقدم خدمات البيانات والتحليلات والاستشارات الاستراتيجية، أن الخسائر المؤكدة عالمياً بسبب الكوارث الطبيعية كانت الأعلى على الإطلاق في الربع الثالث من عام 2023.

وذكرت، في تقرير تحليلي نشرته، أمس الأول، أن الفيضانات الغزيرة التي شهدتها ليبيا، سبتمبر الماضي، هي ثاني أكثر الكوارث الطبيعية فتكاً خلال عام 2023، وتسببت في خسائر مالية بقيمة 4.3 مليار دولار.

ولفتت إلى أن العاصفة دمرت آلاف المباني في مدينة درنة وحدها، وأسفرت عن أكثر من 4 آلاف وفاة وفقدان أكثر من 8 آلاف آخرين.

إلى ذلك، كشفت المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غانيون أن أكثر من 156 ألف شخص في درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات بمناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا تلقوا حتى الآن مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة وشركائها.

وأجرت غانيون رفقة وفد من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، أمس، زيارة إلى مدينة درنة حيث عقد الوفد اجتماعاً مع اللجنة المحلية لدعم الصحة النفسية.