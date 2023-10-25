الصحة الفلسطينية: ساعات تفصلنا عن توقف جميع الخدمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، وجود إصابات وأضرار جسيمة جراء غارة

إسرائيلية قرب مقرنا بغزة ومستشفى الأمل في خان يونس حيث يوجد أكثر من

4000 نازح

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن هناك انهيار تام في

المنظومة الصحية في قطاع غزة، موضحا بأنه ليس هناك استطاعة في تقديم أي

خدمة في مستشفيات القطاع.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الساعات القادمة ستكون أكثر خطورة

على مستقبل الخدمات الصحية، مطالبا بإدخال الوقود فورا إلى القطاع

لإنقاذ المنظومة الصحية.

وأكمل المتحدث، إذا لم تصل المساعدات الطبية فلن تستطيع المنظومة الصحية

تقديم الخدمات، مضيفا أن ساعات معدودة تفصلنا عن توقف جميع الخدمات

الطبية في مستشفيات القطاع.