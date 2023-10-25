رئيس "علمية كورونا" يقدم نصائح مهمة للوقاية من الأنفلونزا وكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فترة تغيير الفصول هي فترة نشاط للفيروسات التنفسية، سواءً كان فيروس كورونا، أو الإنفلونزا.

ولفت إلى أن الشاهد الوحيد الآن أن أعراض فيروس كورونا أصبح متشابهة بدرجة كبيرة مع أعراض الأنفلونزا.

وأضاف حسني في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، أن مرض الأنفلونزا به بعض الحالات التي تمثل خطورة، منوها أن الأنفلونزا لها نسبة وفيات عالية جدا.

وتابع: "منظمة الصحة العالمية رصدت أعداد الوفيات التي تسببها الأنفلونزا ما بين ٢٥٠ إلى ٥٠٠ ألف شخص سنويا"، مشيرا إلى أن لقاح الأنفلونزا أصبح أساسيًا فى هذة الفترة لبعض الفئات المعينة، ونصح أصحاب الأعمار فوق الـ ٦٥ عاما وأصحاب الأمراض المزمنة بتلقي لقاح الأنفلونزا.