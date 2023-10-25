الصحة في غزة: المنظومة الصحية وصلت مرحلة الانهيار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الثلاثاء، إن المنظومة الصحية في القطاع المحاصر وصلت اليوم إلى مرحلة الانهيار، موضحا أنه لم يعد بمقدور المستشفيات تقديم خدماتها للمواطنين.

وأكد في تصريحات إعلامية، على أنه خلال الساعات القادمة ستكون الأكثر خطورة على مستقبل الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن المطلوب هو إدخال الوقود على الفور لإنقاذ المنظومة الصحية.

وأوضح أنه في حال عدم وصول المساعدات الطبية العاجلة، فلن تستطيع المنظومة الصحية تقديم الخدمات.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، إنهم لن يسمحوا بإدخال الوقود إلى قطاع غزة.

بينما أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض مساء اليوم، أن واشنطن تتفهم مخاوف إسرائيل من احتمالية حصول حماس على إمدادات الوقود لكن في الوقت ذاته يجب السماح للوقود بالوصول إلى غزة.

وكان جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، شدد على ضرورة إدخال الإمدادات العاجلة من الوقود إلى غزة لضمان استمرار عمل المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومحطات توليد الكهرباء.

سبق وأن قالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الأول الأحد، إن عدم إدخال وقود للمستشفيات يهدد حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا، وأكدت أن 10 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

فيما أشار مدير الإسعاف والطوارئ في غزة إلى أن المخزون الاستراتيجي من الوقود بدأ في النفاد وسينتهي تماما بحلول يوم الأربعاء.

بينما أوضح المتحدث باسم الأونروا أن خدمات المنظمة على وشك التوقف في كل قطاع غزة في حال نفاد الوقود.