أبو الغيط: العرب لن يعيشوا نكبة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته بمجلس الأمن، إن الجامعة تدين استهداف المدنيين من الجانبين ويتعين احترام القانون الدولي من جميع الأطراف.

وشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة للحول دون ارتكاب جريمة بحق الإنسانية، معربا عن رفضه لجريمة التهجير القصري بحق المدنيين في غزة.

وأكد أبو الغيط على أن العرب لن يعيشوا نكبة جديدة، مطالبا الجميع بدعم دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح المصري.

وكانت المجموعة العربية في مجلس الأمن قالت مساء أمس الثلاثاء، إن على الجميع التوقف عن التصرف بازدواجية في المعايير لتطبيق القانون الدولي.

وشددت في البيان على أن مجلس الأمن موجود لتطبيق القانون الدولي ووقف العنف، معربين عن أن ما يبدو جليا أن إسرائيل فوق القانون.

ونوهت المجموعة في بيانها إلى أن من يريد دعم إسرائيل عليه دعم وقف الحرب والسلام الشامل، وأن إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين موقف إنساني قيمي، وكذلك يجب ألا يسمحوا للغضب والألم أن يقررا مصير المنطقة.

وأكدت المجموعة العربية على أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا هي جريمة حرب وفق القانون الدولي، مبينين أن الإسرائيليين سينعمون بالأمن عندما ينعم به الفلسطينيون، وأن السلام العادل وحده ما يضمن السلام الشامل.

ودَعت المجموعة مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار لوقف الحرب وإدانة قتل المدنيين من الجانبين ومنع العقاب الجماعي، وكذلك تكثيف العمل المشترك لتكون هذه آخر الحروب على غزة والعودة الفورية إلى عملية سلام حقيقية ومفاوضات جادة.