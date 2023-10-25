الخميس.. افتتاح عرض "يوم عاصم جدا" علي مسرح السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يفتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الكوميدي الجديد "يوم عاصم جدا"، في السابعة من مساء يوم الخميس ٢٦ أكتوبر الجارى على مسرح السلام بشارع قصر العيني.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، وهو ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" فى المسرح القومي.

ويقدم العرض يوميا عدا يوم الثلاثاء، وتدور أحداث المسرحية في منزل عاصم السرياقوسي الذي يعيش فيه أحفاده بعد أعوام من وفاته هو وزوجته، وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.

مسرحية "يوم عاصم جدا" بطولة "مصطفي منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي" بالاشتراك مع "مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد"، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان.