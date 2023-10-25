شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"دفاع النواب": مصر تجرى جهودا مثكفة لمواجهة تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الجهود المكثفة لمصر تجاه القضية الفلسطينية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت العديد من المكاسب للأشقاء الفلسطينيين في مقدمتها الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ووقف مخطط صفقة القرن وعدم تصفية القضية الفلسطينية ووضعها فى بؤرة اهتمامات العالم.

ووجه خالد طنطاوى، التحية والتقدير للرئيس السيسي على جهوده الكبيرة ومواقفه الحاسمة والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية والتى لقيت تأييداً كبيراً وواسع النطاق من جميع المشاركين فى قمة القاهرة للسلام واتفاقهم التام مع رؤية الرئيس السيسى حول ملفات رفض تهجير الفلسطينيين ووقف مخطط صفقة القرن بما يحافظ على أمننا القومي والعربي معاً وتحقيق الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

كما وجه النائب خالد طنطاوى تحية قلبية للشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية لوقوفه صفاً واحداً خلف القيادة السياسية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.