وكالة ستاندرد آند بورز تغير نظرتها المستقبلية لإسرائيل إلى سلبية

عدلت وكالة "ستاندرد اند بورز" غلوبال توقعاتها لإسرائيل إلى "سلبية" اليوم، قائلة إن "حربها مع حركة حماس الفلسطينية قد تمتد على نطاق أوسع ويكون لها تأثير أوضح على الاقتصاد والوضع الأمني في البلاد".

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